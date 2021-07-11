استشاري: الكبسولة المبرمجة تستمر داخل المعدة 4 شهور وتُهضم

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن نسبة السمنة المتوسطة أعلى من المفرطة بشكل كبير، ومرضى هذا النوع من السمنة يميل إلى الحلول غير الجراحية، من خلال القيام بشيء بسيط وسهل يؤدي إلى الوصول إلى الوزن المثالي.



وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الكثير من مرضى السمنة يفشلون في اتباع نظام رياضي لخفض الوزن، بسبب عدم القدرة على الاستمرار في الحفاظ على نظام صحي معين.



ولفت إلى أن الكبسولة المبرمجة تعتمد على تكنولوجيا حديثة جدًا سهلت على مرضى السمنة المتوسطة خفض الوزن، فهذه الكبسولة يتم إدخالها إلى المعدة من خلال المياه، وتستمر داخل المعدة 4 شهور، وبعد ذلك تُهضم من خلال حموضة المعدة.



