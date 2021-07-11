استشاري يكشف عن طريقة لإنقاص 20 كيلو من الوزن (فيديو)

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن بالون المعدة الذي يستمر لمدة عام قد يكون بديل للتكميم، لأنه قد يؤدي إلى خفض الوزن حتى 45 كيلو.وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن نسبة النزول حال تركيب الكبسولة المبرمجة التي تستمر لـ4 شهور قد يصل لـ20 كيلو، أما البالون الذي يستمر لمدة 6 أشهر فيؤدي إلى خفض الوزن لـ25 كيلو.ولفت إلى أن الكبسولة المبرمجة أدت لطفرة كبيرة جدًا لدى مرضى السمنة البسيطة والمتوسطة، خاصة وأنها تعتبر بديلا لتكميم عملية المعدة في هذه الأوزان غير المفرطة.