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الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي
الأحد 11/يوليو/2021 - 07:31 م
محمد الدمتناوي
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تراجع
مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن فكرة التعاقد مع محمد مجلي، لاعب خط
وسط نادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء قرروا التراجع عن
التعاقد مع محمد مجلي، في الفترة المقبلة، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون،
المدير الفني للفريق الأبيض.
جاء
قرار كارتيرون، لعدم قناعته بمستواه الفني، حيث يرى أن اللاعب لن يستطيع تعويض
رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي
بنهاية الموسم الجاري.
ورشح
كارتير لمسؤولي الزمالك، أكثر من لاعب للتعاقد مع أي منهم في الفترة المقبلة
لتدعيم خط الوسط للموسم الجديد، على رأسهم نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز،
ومهند لاشين لاعب طلائع الجيش.
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