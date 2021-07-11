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الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تراجع مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن فكرة التعاقد مع محمد مجلي، لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء قرروا التراجع عن التعاقد مع محمد مجلي، في الفترة المقبلة، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

 

جاء قرار كارتيرون، لعدم قناعته بمستواه الفني، حيث يرى أن اللاعب لن يستطيع تعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

ورشح كارتير لمسؤولي الزمالك، أكثر من لاعب للتعاقد مع أي منهم في الفترة المقبلة لتدعيم خط الوسط للموسم الجديد، على رأسهم نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز، ومهند لاشين لاعب طلائع الجيش.

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