أستاذ قانون: مشاورات مجلس الأمن حول سد النهضة تستغرق أسبوعًا (فيديو)

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن مشاورات مجلس الأمن الخاصة بمشروع القرار التونسي، نيابة عن مصر والسودان، بشأن سد النهضة الإثيوبي قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.وأضاف "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مشروع القرار التونسي يتضمن فقرة تدين بشكل واضح عملية الملء الانفرادي الإثيوبي لسد النهضة، مشيرًا إلى تأخُّر مشاورات مجلس الأمن نتيجة للتعديلات العديدة التي اقترحتها دول عدة من أعضاء المجلس على مشروع القرار.وتابع: "إصدار مجلس الأمن توصية في نزاع سد النهضة يتطلب موافقة 9 من إجمالي 15 عضوا، ولا يشترط أن يكون بينهم الدول الخمس دائمة العضوية، أما البيان الرئاسي فيحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء كافة، وهو يلبي مشروع الطلب المقدم مع تجنب أية نقاط محل خلاف أو يمكن استخدام حق الفيتو لاحقا حيالها".