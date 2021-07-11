عاجل.. المقاصة يضرب الأهلي بالهدف الأول "فيديو"

نجح أحمد مودي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في منح التقدم لفريقه ضد الأهلي، من ركلة جزاء بالمباراة المقامة حاليًا بالدوري العام.

وكان محمود عاشور حكم اللقاء، احتسب ركلة جزاء على حساب أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، ليترجمها مودي بنجاح على يسار محمد الشناوي حارس الفريق، في الدقيقة 34 من المباراة.

ويحل الأهلي ضيفًا على مصر المقاصة، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع عشر بالدوري المصري الممتاز.