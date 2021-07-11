برأسية رائعة.. محمد شريف يتعادل للأهلي أمام المقاصة "1-1" (فيديو)

استطاع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إدراك التعادل لصالح فريقه ضد مصر المقاصة، بالدوري العام.

وجاء هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 38 بعد عرضية من علي معلول ليضعها شريف بالرأس في مرمي المقاصة، بعد مرور 4 دقائق فقط من تقدم أحمد مودي لصالح المقاصة من ركلة جزاء.

ويواجه الأهلي حاليًا نظيره مصر المقاصة، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع عشر بالدوري المصري الممتاز.