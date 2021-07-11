الوزراء يوجه رسالة طمأنة إلى الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة



وقال "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إن الموظف الراغب في الحصول على شقة بجوار العاصمة الإدارية، أشار إلى أن هناك حي خاص بالموظفين في مدينة بدر يتكون من 14 ألف وحدة، ومساحة الوحدة 118 متر كاملة المرافق، منوها بأن الموظف سيحصل على الشقة التي كلفت وزارة الإسكان 675 ألف جنيه سيحصل عليها بنحو 450 ألف جنيه.



وأوضح أن الموظف لن يدفع الـ 450 ألف جنيه كاملة، بل سيدفع 25% من المبلغ، أي ما يعادل 110 ألف جنيه، والحكومة ستتكفل بسداد باقي المبلغ عن طريق بدل السكن الذي سيحصل عليه الموظف شهريا، وفي نهاية السبع سنوات سيكون حصل على الشقة كاملة.



ونوه بأنه إذا أراد الموظف على وحدة سكنية أخرى داخل العاصمة الإدارية سيستفيد من بدل السكن الشهري الذي سيحصل عليه، منوها بأن هذه الامتيازات متاحة لجميع الموظفين المنتقلين للعاصمة وعددهم 42 ألف موظف، معلقا: "كل الموظفين سألوا ماذا يفضلون بدل سكن أو بدل انتقال.. وسيستفيدون منها منذ اول يوم انتقال للعاصمة".



وعن موقف أسرة الموظف المنتقل للعاصمة الإدارية، أكد أنه سيتم تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للموظف المنتقل ولن يكون هناك أي تعسف في نقل الأبناء من المدارس أو الزوجة من عملها للعاصمة الإدارية، منوها بأنهم عملوا على زيادة عدد المدارس والمستشفيات في مدينة بدر.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الحوافز المقدمة للموظفين المنتقلين للعاصمة العامة الإدارية الجديدة.