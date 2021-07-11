Advertisements

الوزراء يوجه رسالة طمأنة إلى الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الحوافز المقدمة للموظفين المنتقلين للعاصمة العامة الإدارية الجديدة.

وقال "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إن الموظف الراغب في الحصول على شقة بجوار العاصمة الإدارية، أشار إلى أن هناك حي خاص بالموظفين في مدينة بدر يتكون من 14 ألف وحدة، ومساحة الوحدة 118 متر كاملة المرافق، منوها بأن الموظف سيحصل على الشقة التي كلفت وزارة الإسكان 675 ألف جنيه سيحصل عليها بنحو 450 ألف جنيه.

وأوضح أن الموظف لن يدفع الـ 450 ألف جنيه كاملة، بل سيدفع 25% من المبلغ، أي ما يعادل 110 ألف جنيه، والحكومة ستتكفل بسداد باقي المبلغ عن طريق بدل السكن الذي سيحصل عليه الموظف شهريا، وفي نهاية السبع سنوات سيكون حصل على الشقة كاملة.

ونوه بأنه إذا أراد الموظف على وحدة سكنية أخرى داخل العاصمة الإدارية سيستفيد من بدل السكن الشهري الذي سيحصل عليه، منوها بأن هذه الامتيازات متاحة لجميع الموظفين المنتقلين للعاصمة وعددهم 42 ألف موظف، معلقا: "كل الموظفين سألوا ماذا يفضلون بدل سكن أو بدل انتقال.. وسيستفيدون منها منذ اول يوم انتقال للعاصمة".

وعن موقف أسرة الموظف المنتقل للعاصمة الإدارية، أكد أنه سيتم تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للموظف المنتقل ولن يكون هناك أي تعسف في نقل الأبناء من المدارس أو الزوجة من عملها للعاصمة الإدارية، منوها بأنهم عملوا على زيادة عدد المدارس والمستشفيات في مدينة بدر.

أخبار تهمك

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة بصدم كومان بسبب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 21 ساعة

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صفقة من ذهب.. الأهلي يرفض ضم نجم الترجي التونسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

06:54 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

04:58 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي