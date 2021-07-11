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عاجل- مفاجآت في التشكيل الرسمي لمواجهة إيطاليا وإنجلترا في نهائي "يورو 2020"

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدرب روبيرتو مانشيني التشكيل الرسمي لمنتخب إيطاليا لمواجهة إنجلترا ضمن فعاليات النهائي الأكبر من كأس الأمم الأوروبية "يورو ٢٠٢٠" على ملعب ويمبلي.

وتأهلت إيطاليا عبر إسبانيا بينما عبرت إنجلترا من أمام الحصان الأسود للبطولة الدنمارك، ليدخل الفريقين مباراة الليلة بتشكيل ضم كلًا من :

تشكيل إيطاليا أمام إنجلترا :

في حراسة المرمى: دوناروما
في خط الدفاع: ايمرسون – كيليني – بونوتشي – دي لورينزو .
في خط الوسط: من فيراتي – جورجينيو – باريلا.
في خط الهجوم: كييزا – انسيني- ايموبيلي.

بينما جاء تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا :

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد. 
في خط الدفاع: هاري ماجواير وجون ستونز وكايل ووكر.
في خط الوسط: كيران تريبيير ولوك شاو وكالفين فيليبس وديكلان رايس.
في حط الهجوم: رحيم سترلينج وماسون ماونت وهاري كين.

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