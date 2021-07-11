الجيزة تضبط 9 حالات بناء مخالف وتحويل نشاط بهضبة الأهرام

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتكثيف جهود الرقابة بالقطاع، وذلك في إطار حرص المحافظة على فرض النظام ومنع التعديات ورفع المخلفات إلى جانب متابعة حملات الضبط خلال أجازة عيد الأضحى لمنع تجدد المخالفات.



وإستمراراً لتلك الجهود نجحت أجهزة المحافظة فى إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالتها وسحب المواد والمعدات المستخدمة بالعقارات أرقام (١٠٤ ك، ٨٢ أ، ٧٢ ن، ١٥ ص، ٣٧ ص،١٩٢ ١٩٣ ع) وإيقاف أعمال تحويل من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى بالعقارات أرقام ( 182 ج، 2 د ).



وفيما يخص أعمال النظافة ورفع المخلفات فقد تم شن عدد من الحملات، الأولى منها لرفع مخلفات وتجريد شارع الثروة المعدنية وإمتداده وقطعة أرض رقم 199 ح، وحملة أخرى لرفع مستوى النظافة بالمنطقة ( ز ) وبمحيط مدرسة النهضة الثانوية والبوابة الثالثة للمدينة.



ومن خلال حملة تم رفع الإشغالات والحواجز الحديدية ومخالفات الكافيهات وتم مصادرة عدد من حالات الإشغال ومعوقات الحركة المرورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها .