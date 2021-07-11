التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي ومصر المقاصة

انتهي الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره مصر المقاصة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يقام على ستاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري.

بداية المباراة شهدت تراجع من لاعبي الأهلي، وسط سيطرة على الكرة من لاعبي مصر المقاصة في أول 10 دقائق.

وتم احتساب ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 20 وتم إلغاءها بعد الرجوع لتقنية الفار لوجود تسلل على محمد شريف قبل تعرضه للسقوط داخل منطقة الجزاء

وألغي الحكم محمود عاشور، هدفا للأهلي في الدقيقة 22 سجله محمد شريف بداعي التسلل على حمدي فتحي الذي مرر الكرة لمهاجم الأهلي.

وأنقذ محمود حمدي، مرمي المقاصة من هدف محقق للأهلي في الدقيقة 27 بعد التصدي لرئسية محمد شريف.

وفي الدقيقة 28 أهدر النيجيري جونيور أجايي فرصة محققة للأهلي بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء من تمريرة حسين الشحات، وتسديدها بيسراه خارج المرمي.

وسجل أحمد مودي، هدف التقدم لمصر المقاصة في الدقيقة 34 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم على أيمن أشرف بعد الرجوع لتقنية الفار.

وتعادل الأهلي عن طريق محمد شريف، في الدقيقة 38 من ضربة رأسية من عرضية مميزة للتونسي علي معلول.

وانقذ القائم مصر المقاصة من الهدف الثاني، بعد ارتطام رأسية محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يطلق محمود عاشور حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.