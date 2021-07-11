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بإطلالة صيفية.. غادة عادل تبهر جمهورها عبر "إنستجرام"

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة غادة عادل في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "عادل" في الصورة بإطلالة صيفية حيث ارتدت كاش مايوه، واعتمدت على تسريحة الشعر الكيرلي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عادل هو فيلمها "قمر 14"، والذي تنتظر طرحه في السينما، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك

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