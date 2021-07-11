مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد

استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام وذلك لتهنئته علي صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليهه رئاسة هيئة قضايا الدولة.



وحضر اللقاء المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى، والمستشار رأفت شريف الأمين العام، المستشار سعيد عبدالوهاب، والمستشار عمر نجم عضو قسم المحكمة الدستورية، والمستشار إيهاب سعيد، والمستشار يسرى مدنى.



يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار بتعيين المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار أبو بكر الصديق رزق.