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مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام وذلك لتهنئته علي صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليهه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وحضر اللقاء المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى، والمستشار رأفت شريف الأمين العام، المستشار سعيد عبدالوهاب، والمستشار عمر نجم عضو قسم المحكمة الدستورية، والمستشار إيهاب سعيد، والمستشار يسرى مدنى.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار بتعيين المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار أبو بكر الصديق رزق.
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد
مفتي الديار المصرية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على منصبه الجديد

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منصب مفتي الجمهورية قضايا الدولة زيارة المستشار حسين مصطفى

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