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رئيس قناة السويس يكشف سبب عدم الإعلان عن حجم تعويضات "إيفرجيفن"

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:28 م
السفينة إيفرجيفن
السفينة إيفرجيفن
كساب أحمد
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علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حجم التعويضات التي حصلت عليها الهيئة في أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، قائلًا: "لا أستطيع أن اتحدث عن حجم التعويضات، خاصة أن تم إطلاق صفة السرية على الاتفاق".

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "احنا حصلنا على التعويضات، وفي نفس الوقت حفظنا على علاقتنا الشركاء، وكنا حريصين على عدم الذهاب إلى القضاء، لان القضية كانت ستأخذ المزيد من الوقت".

وأضاف أن الشركة المالكة لقناة السويس وجهت الشكر للفناة على انقاذها للسفينة الجانحة في 6 أيام، بدون أي إصابات او حوادث، معقبة: "السفينة خرجت من الحادث بدون أي خدش".

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