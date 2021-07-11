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الخارجية الأمريكية: قلقون من استمرار أزمة السد الإثيوبي

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن بلاده قلقة من استمرار أزمة سد النهضة، وأن اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 وإعلان الاتحاد الأفريقي بشأن القضية الصادر في يوليو 2020، هما أساسان مناسبان لبناء حل نهائي للقضية.

 

وذكر أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم أي مساعدة سياسية وفنية في الأزمة، بما لها من خبرات في هذا المجال.

 

وأضاف وربيرج، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن مياه النيل شيء جوهري ومهم جدًا بالنسبة لمصر والسودان، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إدراك بلاده لحاجة إثيوبيا إلى التنمية.

 

وأوضح أن الولايات المتحدة منخرطة في هذا الملف، ولديها مشاورات بين مسئولين في الدول الثلاث عبر المبعوث الخاص للبيت الأبيض جيفري فيلتمان، ولديها علاقات جيدة وقوية وتاريخية مع مصر والسودان وإثيوبيا، وأن أي دور ستلعبه واشنطن في أزمة سد النهضة لابد وأن يكون بدعوة من الدول الثلاث.

 

وأوضح أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض دورها في هذا الملف بدون السماح لها بذلك من قبل الدول الثلاث.

 

ودعا وربيرج، الدول الثلاث إلى استئناف الحوار، قائلا: "ليس هناك أي تقدم في هذه الأزمة بدون حوار، ونريد أن نرى حوار بنتائج وليس حوار من أجل الحوار فقط".

 

ورفض وربيرج المقارنة بين أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية، من حيث تعثر المفاوضات، مؤكدا أن هناك حلا سلميا دبلوماسيا وتفاوضيا للأزمة، مستبعدًا استمرارها لسنوات طويلة.

 

وأضاف أنه يعيش بمصر، ويعرف جيدًا أن المصريون يعتبرون الإثيوبيين أصدقاء وأشقاء لهم

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