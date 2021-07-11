Advertisements

مصرع عجوز دهسا في حادث سير بالهرم

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
لقى عجوز مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة، حال عبوره الطريق، بشارع خاتم المرسلين، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بشارع خاتم المرسلين.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور "محمود.س.م"، 69 سنة، الطريق، اصطدمت به سيارة ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عجوز حادث الهرم النيابة

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة بصدم كومان بسبب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مصرع شخص في حادث مروري أعلى الطريق الدائري

"كان بيعدي الطريق".. مصرع شاب في حادث سير بكرداسة

مصرع سيدة في حادث سير بالحوامدية

مصرع طفلة في حادث سير بالبدرشين

أثناء عبوره الشارع.. التصريح بدفن شخص لقي مصرعة في حادث بحدائق الأهرام

" خبطه ابن وزير سابق".. تفاصيل مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

06:54 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

04:58 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي