مصرع عجوز دهسا في حادث سير بالهرم

لقى عجوز مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة، حال عبوره الطريق، بشارع خاتم المرسلين، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بشارع خاتم المرسلين.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور "محمود.س.م"، 69 سنة، الطريق، اصطدمت به سيارة ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.