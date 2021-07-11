تفاصيل مبادرة "سكة السلامة" لعلاج الإدمان داخل محطات المترو

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم تعاونوا مع إدارة وتشغيل مترو الأنفاق في الفترة الأخيرة؛ لأن مئات المواطنين يستقلون مترو الأنفاق.



وأوضح أن الحملة تستهدف رفع الوعي بمشكلة تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى أنها تستهدف تعليم الموظفين قانون الكشف المبكر وعلاج المخدرات؛ لمساعدة الموظفين للإقلاع عن المخدرات.





كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، تفاصيل مبادرة "سكة السلامة" داخل محطات المترو، قائلًا إنها إحدى مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتي تنطلق من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والدكتور عمرو عثمان، مديرصندوق مكافحة المخدرات.