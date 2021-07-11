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أبو الغيط يُجري اتصالاً هاتفياً لتهنئة رمطان لعمامرة

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:09 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
الفجر
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أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً اليوم 11 الجاري بوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، مهنئاً إياه ومُتمنياً له التوفيق في قيادة الدبلوماسية الجزائرية في المرحلة القادمة. 

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن تقديره للخبرة الواسعة التي يتمتع بها لعمامرة على صعيد العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وثقته في أنه سيمثل إضافة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية والعربية.

وتناول أبو الغيط مع لعمامرة عدداً من القضايا الهامة على الساحة العربية، من بينها الأزمة الليبية، ومشكلة سد النهضة، فضلاً عن القضية الفلسطينية، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في كافة مناحي العمل العربي المشترك.

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مصر جامعة الدول العربية الجزائر أحمد أبو الغيط

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