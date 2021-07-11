محاكمة متهم ادخل أقراص مخدرة لصديقه في حجز قسم حلوان

أمرت نيابة حلوان اليوم الأحد، باحالة عامل، لاتهامه بإدخال أقراص مخدرة لصديقه في حجز قسم حلوان، إلي محكمة الجنح للمحاكمة.



كان ألقى ضباط قسم شرطة حلوان بقيادة العقيد أحمد الشربينى مأمور القسم، والمقدم إسلام عماد والمقدم إسماعيل إيهاب، القبض على “أ. م. إ”، 25 عامًا،عامل، لمحاولته إدخال أقراص مخدرة داخل علبة عصير لصديقه داخل الحجز، وذلك في وقت الزيارة.



تم ضبط المتهم وبحوزته الأقراص المخدرة بعدما حاول إيصالها لصديقه المحبوس احتياطيًا، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة الرائد كريم نجيب وجارى العرض علي النيابة العامة.