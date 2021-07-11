رئيس الحساسية والمناعة عن متحور كورونا الجديد: "حاطط ايدي على قلبي وخايف على مصر"

علق الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "الدلتا"، قائلًا: "أنا حاطط إيدي على قلبي، خاصة أن الفيروس المتحور ينتشر بصورة كبيرة للغاية في الدول المجاورة".



وتابع "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عدد إصابات كورونا في مصر يقل خلال الفترة الأخيرة، ولكن هناك ضرورة للحذر، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، خاصة بأن المواطن المصري يتعامل وكأن فيروس كورونا انتهى، معقبًا: "يا جماعة احنا خايفين على مصر، ونرجو من المواطنين الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، خاصة ان المتحور سريع الانتشار".



ولفت إلى أن نسبة الأجسام المضادة للقاح كورونا مع الوقت تقل، ولذلك هناك ضرورة للحصول على جرعة ثالثة لتعزيز الاجسام المناعة، في ظل وجود متحور الدلتا سريع الانتشار.

