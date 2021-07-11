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رامي جمال يطرح "قلة الإحساس" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب "

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طرح الفنان رامي جمال منذ قليل أغنيته الجديدة"قلة الإحساس"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، إنتاج نجوم ريكوردز.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي :"مليت تقول مليت..ولا الكلام ملك. هتقول لمين حبيت يا قلبي ويقولك.. وجعوك كتير وسكت من كتر ما اتكلمت.. من كتر ما أتألمت فاض بالآلم منك..حلفوا بيك يا قلبي كدب الكدابين..عملوا منك فرحهم وسابوك حزين.. عاشوا جواك كام سنة عيشة الملوك.. ورموك ضحية زي باقي المجروحين.. ساعات كتير نبعد عشان زهقنا خلاص..وساعات عشان نعرف غلاوتنا عند الناس.. بنخاف نموت م الخوف من كتر إحساسنا.. وساعات كتير بنموت من قلة الإحساس".

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