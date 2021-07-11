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عن تحقيق أكبر عائد لقناة السويس.. أسامة ربيع: "إحنا مبنسكتش"

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس سجلت أعلى عائد سنوي في تاريخها بـ 5.84 مليار دولار العام الماضي، مرجعا تحقيق هذه النسبة إلى السياسة التسويقية التي اتبعوها، وفتح المصانع والشركات والموانىء بعد فترة توقف بسبب الكورونا.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن قناة السويس مازالت جاذبة لجميع الخطوط، وأكثر الطرق أمنا، وتوصف بأنها الطريق الأخضر لأنها أقصر طريق ملاحي، لافتا إلى أن أزمة ايفرجيفن لم تؤثر سلبا على القناة بل أعطت انطباع أننا قادرون على التعامل مع الأزمات.

وأضاف، "حققنا أخر 6 شهور 3 مليار ولو استمرينا هننحقق 6 مليار وهيكون عائد أكبر.. إحنا مبنسكتش، وبنعمل على تطوير باستمرار".

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