مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. مباحثات سامح شكري مع وزير خارجية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع وزير خارجية مالطا إيفارست بارتولو في بروكسل أوجه التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك كالأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير المشروعة.



