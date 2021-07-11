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مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. مباحثات سامح شكري مع وزير خارجية

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
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بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع وزير خارجية مالطا إيفارست بارتولو في بروكسل أوجه التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك كالأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر" صور تبرز اجتماع الوزير شكري مع نظيره المالطي والوفد المرافق له خلال جلسة المشاورات الموسعة.

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