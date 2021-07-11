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شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020 (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يوجد شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل ساعة من مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ملعب ويمبلي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إيطاليا تقدم كرة قدم حديثة عكس ما كانت تقدمه في السنوات القادمة في ظل مواجهة إنجلترا صاحبة الجمهور المتحمس.

وتابع أن الخناقة الكروية في أوروبا تأتي بعد ساعات من خناقة كروية أخرى بين البرازيل والأرجنتين انتهت بفوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا.

وأشار إلى أن ما يحدث في إنجلترا حاليا غير مسبوق والحشد الجماهيري رهيب في شوارع لندن والعالم سيتابع واحدة من المباريات المثيرة.

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نهائي يورو 2020 شغب جماهير ايطاليا

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