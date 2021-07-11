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رئيس بايرن ميونخ ينتقد طريقة لعب توني كروس مع ألمانيا

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني اولي هونيس أن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي، "ليس له مكان في كرة القدم بعد الآن".

وجاءت كلمات هونيس خلال تحليله لأداء المنتخب الألماني في يورو 2020.

وقال هونيس في برنامج تليفزيوني اليوم الأحد أن أحد مشاكل المنتخب الألماني تمثلت في أن المدرب السابق يواخيم لوف كان "يقاتل" من أجل إشراك كروس في الملعب، وبالتالي تحول الفريق للاعتماد على ثلاثة لاعبين مدافعين في خط الوسط.

وأعرب هونيس عن تقديره لكروس ولوف، لكنه أشار إلى أن التعديلات الفنية التي خضع لها الفريق "جاءت بنتائج عكسية تماما".

وأشار إلى أن الفريق الألماني كان مرعوبا أمام إنجلترا في دور الستة عشر، مضيفا أن كروس لم يعبر دائرة خط الوسط.

وقال هونيس "طريقة لعبه انتهت تماما" منتقدا التمريرات العرضية المبالغ فيها لكروس.

ورد كروس على الانتقادات عبر شبكة "تويتر" قائلا "اولي هونيس رجل صاحب خبرة واسعة بكرة القدم (حتى إن لم تكن كافية لمحطة ار تي ال) القليل من الاهتمام بالجدل والسلام التام مع نفسه، يشبه إلى حد كبير فني صيانة الملاعب الخاص به".

وجاءت تصريحات كروس في إشارة إلى المقابلة التي أجراها هونيس في 2002 وقال خلالها أن لوثار ماتيوس لاعب بايرن ميونخ السابق لن يعود إلى النادي حتى كعامل صيانة لأرضية ملعب أليانز أرينا، لكن ماتيوس خلف هونيس في محطة "ار تي ال" كمحلل تليفزيوني.

وأعلن كروس اعتزال اللعب الدولي بعد ثلاثة أيام من نهاية مشوار الماكينات في يورو 2020.

وشارك كروس في 106 مباريات دولية مع ألمانيا وتوج بلقب مونديال البرازيل 2014.

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