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فريق جامعة بني سويف يحصد لقب كأس الدكتور منصور حسن بعد تغلبه على نظيره التربية والتعليم

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح فريق جامعة بنى سويف فى الحصول على لقب بطولة المصالح الحكومية لكرة القدم " كأس الدكتور منصور حسن" وصعوده لبطولة الجمهورية، وذلك بعد تغلبه على نظيرة فريق مديرية التربية والتعليم خلال ضربات الترجيح .


وحضر المباراة النهائية ومراسم التتويج، وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ومحمد فاروق مدير عام رعاية الشباب ومحمد معروف الحكم الكروى ، و توني عثمان و سمير عثمان وفهيم عمر و أيمن بدره وأيمن دجيش، وكوكبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على تنظيم أنشطة رياضية متنوعة لخلق روح المنافسة بين العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة، بهدف تعزيز مكانة الرياضية بين جموع العاملين والتي تنعكس إيجابيا على تحسين قدرتهم البدنية وتساهم في تحسين النشاط الذهني ورفع مستوى التركيز، بالإضافة إلى أنها تعمل على التقليل من التوتر وطرد الأفكار السلبية و تنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل .

جدير بالذكر، قام الدكتور منصور حسن بتكريم الفرق الثلاثة الأولى بالمسابقة وتسليم فريق الجامعة كأس البطولة.

وشارك بالبطولة 11 فريق من المصالح الحكومية المختلفة ونجح فريق العاملين بالمخافنا فى الحصول على المركز الثالث فيما حصل فريق العاملين بالبريد على المركز الرابع .


وأدار مباريات البطولة الحكام طارق عبد السلام وممدوح احمد وعلى معوض .

وأشرف على لجنة حكام البطولة حمدى سعيد فيما اشرف على تنظيم البطولة الثنائى احمد عويس رئيس اللجنة الرياضى وايمن زارع نكير النشاط الرياضى .

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