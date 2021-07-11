محمد شريف يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني للأهلي أمام المقاصة "فيديو"

نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه ضد مصر المقاصة، بالدوري العام.

وكان شريف قد أحرز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 38 بعد عرضية من علي معلول ليضعها شريف بالرأس في مرمي المقاصة، قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 65.

ويواجه الأهلي حاليًا نظيره مصر المقاصة، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع عشر بالدوري المصري الممتاز.