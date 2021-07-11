Advertisements

محمد شريف يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني للأهلي أمام المقاصة "فيديو"

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه ضد مصر المقاصة، بالدوري العام.

 

وكان شريف قد أحرز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 38 بعد عرضية من علي معلول ليضعها شريف بالرأس في مرمي المقاصة، قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 65.

 

ويواجه الأهلي حاليًا نظيره مصر المقاصة، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع عشر بالدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 7 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

برشلونة بصدم كومان بسبب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 6 ساعات

قائد منتخب البرازيل يكشف سر تفوق الأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

06:54 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

04:58 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي