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كارتيرون يرفض التفريط في خدمات حارس الزمالك
الأحد 11/يوليو/2021 - 08:34 م
على خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
كارتيرون
يرفض رحيل أبو جبل
رفض
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك
فكرة التفريط في خدمات محمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض في الفترة المقبلة
ويرى
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول
بنادي الزمالك من القوام الرئيسي في قائمة الفارس الأبيض.
وكان
محمد أبو جبل قد تلقى أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، للرحيل عن القلعة البيضاء
إلا أن الأولوية لديه تكمن فى الاستمرار داخل الزمالك في الموسم الجديد.
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