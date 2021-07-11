كارتيرون يرفض التفريط في خدمات حارس الزمالك

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

كارتيرون يرفض رحيل أبو جبل

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات محمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض في الفترة المقبلة

ويرى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من القوام الرئيسي في قائمة الفارس الأبيض.

وكان محمد أبو جبل قد تلقى أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، للرحيل عن القلعة البيضاء إلا أن الأولوية لديه تكمن فى الاستمرار داخل الزمالك في الموسم الجديد.