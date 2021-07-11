صلاح عبد الله عن مسلسل "ليه لأ": إيه التمثيل دا

علق الفنان صلاح عبد الله على مسلسل "ليه لأ"، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "عبد الله" قائلا: " ينفع أقول رأيي كمشاهد في عمل فني أجبرني على متابعته بتركيز والتفاعل معاه؟ !قالتلي آه ينفع ليه لأ قلتلها أيوه ⁧‫#ليه_لأ‬⁩ إيه الفكرة دي،إيه الإخراج دا،إيه التمثيل دا،إيه الأطفال دول،إيه ⁧‫#منة_شلبي‬⁩ دي ومش هقول إيه الإنتاج دا عشان ماحدش يقول بطبِّل عشان يشغلنيولو أصر هقوله #ليه_لأ‬⁩ وبجد بجد شكرًا يا #ليه_لأ ".



مسلسل ليه لأ الجزء الثاني بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، والأطفال: سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر، إخراج مريم أبو عوف.



