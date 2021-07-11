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المخرج عثمان ابو لبن: هناك تكامل بين الفن في مصر والسعودية

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: ياسمين عليوة
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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بصناع فيلم الكاهن المخرج عثمان أبو لبن والمنتجان زكي حسنين وياسر صلاح بإحدي فنادق القاهرة .

وأكد المخرج عثمان ابو لبن، أن هناك خطة المشروعات السينمائية المقبلة لشركة " اد ديمنشن" منهم فيلم يحمل اسم "هيصة" وعدد من الأفلام التي تم الانتهاء من تصويرها وسيتم عرضها علي التوالي بعد عيد الاضحي.

وأضاف عثمان ابو لبن، أن هناك خطة لدعم التكامل في الفن بين مصر والسعودية وان كل قرارات الشركة المتحدة سعت في الفترة الأخيرة لهذا الأمر وأنه منذ قديم الزمن هناك تعاون بين مصر والسعودية.

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