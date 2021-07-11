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عثمان ابو لبن: الخطوط الحمراء في السعودية مثل مصر وأي دولة أخري

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: ياسمين عليوة
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يتواجد المخرج عثمان أبو لبن والمنتجان زكي حسنين وياسر صلاح صناع فيلم الكاهن حاليا بالمؤتمر الصحفي المقام بأحد الفنادق الكبري.

وتحدث المخرج عثمان ابو لبن، عن الشراكة بين الشركات حيث قال: "أصبحت الشراكة موجودة زي اي سلعة في الدنيا وكان قديمل في ناس اشترت حقوق للأفلام ولكن حاليا أصبحنا لا نبيع حيث نقوم بتوزيعها ونشارك كلنا فيها".

وشارك خلال المؤتمر الإعلان عن خطة المشروعات السينمائية المقبلة لشركة اد ديمنشن، وأكد انه الخطوط الحمراء في السعودية مثل مصر ومثل اي دولة يجب أن يكون هناك خطوط حمراء في الفن.

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