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خلال مؤتمر صحفي.. عثمان ابو لبن يكشف موعد طرح "الكاهن" وتفاصيل أعمال مصرية سعودية

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: ياسمين عليوة
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كشف المخرج عثمان أبو لبن، خلال مؤتمرا صحفيا في إحدى فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل فيلم الكاهن وأعماله القادمة بالإتفاق مع شركة آد ديمنشن السعودية.

 وأعلن عثمان أبو لبن عن موعد طرح فيلم الكاهن الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم درة، إياد نصار، محمود حميدة، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب وغيرهم.

ويتعاون عثمان أبو لبن أيضا مع المنتج زكي حسنين في عدد من الأعمال المرتقبة منها فيلم الهيصة ومسلسل زغروطة.

 

ويشمل التعاون عددا من المسلسلات والمسرحيات والأعمال الوثائقية التي تضم فنانين من مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج.

حضر المؤتمر سفير المملكة العربية السعودية في مصر أسامة نقلي لدعم المنتج زكي حسنين ومحمد زكي حسنين شركاء عثمان أبو لبن في أعماله المقبلة.

 

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