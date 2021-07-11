تغيير 5 كيلو خطوط مياه في قرية باويل بجنوب الأقصر ضمن مشروع حياة كريمة (صور)

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، اليوم الاحد، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.



وبدأت الجولة بتفقد اعمال احلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية باويل التابعة لمجلس قروى النجوع، حيث رافقه خلالها، الأمير احمد مصطفى رئيس مجلس قروى النجوع وعبد الباسط محمد مدنى نائب مدير ادارة شركة مياه الشرب.



وأوضح رئيس مدينة اسنا، أنه يجرى العمل في قرية باويل، بتغيير مواسير المياه القديمة والمصنوعة من مادة الاسبستوس بمواسير PVC، ٦ بوصة بطول ٢.٩كم، و٤ بوصة بطول ٥كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



كما تم تفقد اعمال انشاء سور مدرسة اسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجاري العمل به، حيث اشار إلى انه جاري العمل بصيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتي تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والاثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للابنية التعليمية.



وفي السياق ذاته تابعت صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة اسنا الاعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى اصفون والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين، بعد ان تم إزالة مبنى وحدة الشئون القديم ومبنى الكهرباء.



كما تفقدت اعمال إنشاء مركز شباب المعلا والجاري العمل به والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية.