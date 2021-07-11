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بهذه الطريقة.. سعد الصغير يروج لأغنيته الجديدة "يابت يلا"

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شارك النجم سعد الصغير جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"




وكانت الصورة من فيديو كليب أغنيته الجديدة التي يستعد لها "يا بت يلا" ، علق عليها قائلاً:" soon سعد الصغير يا بت يلا" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.



انتهى الفنان سعد الصغير، من تسجيل ستة أغاني جديدة من المقرر طرحها في ألبومه الجديد، تعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى منهم عصام كاريكا وعصام إسماعيل ومحمد عبد المنعم وهاني فاروق وزيزو فاروق وساسو وشيتوس، وسيقوم باختيار ثلاثة أغاني منهم ليقوم بتصويرهم على طريقة الفيديو كليب مع المخرج كامبا.




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