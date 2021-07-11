الطالب المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية: "أنا مظلوم"

أكد الطالب عبد الرحمن وحيد، المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة اليوم، أنه متهم بتهمة الغش وتسريب الامتحانات ظلم، متابعًا: "معرفش ليه أنا بالذات".



واستكمل "وحيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور،: "كان معايا ساعة ستوب ووتش بتقيس نبضات القلب، والساعة كانت إصدار قديم ومفيهاش كاميرا ولا داتا وكانت بـ60 جنيه، وكنت لابسها منظر بس".



واستطرد: "جم 2 من برا في وسط اللجنة وخدوا مني التابلت مع إني كنت فاتح كتاب بي دي إف، وخدوا مني الساعة، وقالولي كمل امتحانك"، معلقًا: "معرفش أنا حليت إزاي لأني اتوترت"، لافتًا إلى أن اللجنة لم يكن به كاميرا، وأنهم اتهموه بفتح إنترنت على التابلت باستخدام الساعة.

