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الطالب المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية: "أنا مظلوم"

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الطالب عبد الرحمن وحيد، المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة اليوم، أنه متهم بتهمة الغش وتسريب الامتحانات ظلم، متابعًا: "معرفش ليه أنا بالذات".

واستكمل "وحيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور،: "كان معايا ساعة ستوب ووتش بتقيس نبضات القلب، والساعة كانت إصدار قديم ومفيهاش كاميرا ولا داتا وكانت بـ60 جنيه، وكنت لابسها منظر بس".

واستطرد: "جم 2 من برا في وسط اللجنة وخدوا مني التابلت مع إني كنت فاتح كتاب بي دي إف، وخدوا مني الساعة، وقالولي كمل امتحانك"، معلقًا: "معرفش أنا حليت إزاي لأني اتوترت"، لافتًا إلى أن اللجنة لم يكن به كاميرا، وأنهم اتهموه بفتح إنترنت على التابلت باستخدام الساعة.

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