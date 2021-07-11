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الطالب المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية: "أنا مظلوم"
الأحد 11/يوليو/2021 - 09:04 م
أمنية فوزي
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أكد الطالب عبد الرحمن وحيد، المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة اليوم، أنه متهم بتهمة الغش وتسريب الامتحانات ظلم، متابعًا: "معرفش ليه أنا بالذات".
واستكمل "وحيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور،: "كان معايا ساعة ستوب ووتش بتقيس نبضات القلب، والساعة كانت إصدار قديم ومفيهاش كاميرا ولا داتا وكانت بـ60 جنيه، وكنت لابسها منظر بس".
واستطرد: "جم 2 من برا في وسط اللجنة وخدوا مني التابلت مع إني كنت فاتح كتاب بي دي إف، وخدوا مني الساعة، وقالولي كمل امتحانك"، معلقًا: "معرفش أنا حليت إزاي لأني اتوترت"، لافتًا إلى أن اللجنة لم يكن به كاميرا، وأنهم اتهموه بفتح إنترنت على التابلت باستخدام الساعة.
واستكمل "وحيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور،: "كان معايا ساعة ستوب ووتش بتقيس نبضات القلب، والساعة كانت إصدار قديم ومفيهاش كاميرا ولا داتا وكانت بـ60 جنيه، وكنت لابسها منظر بس".
واستطرد: "جم 2 من برا في وسط اللجنة وخدوا مني التابلت مع إني كنت فاتح كتاب بي دي إف، وخدوا مني الساعة، وقالولي كمل امتحانك"، معلقًا: "معرفش أنا حليت إزاي لأني اتوترت"، لافتًا إلى أن اللجنة لم يكن به كاميرا، وأنهم اتهموه بفتح إنترنت على التابلت باستخدام الساعة.
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