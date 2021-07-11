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التحالف الكندي يعلن استراتيجية الترويج السياحي لمصر

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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اطلع وزير السياحة والآثار، على المسودة الثانية لاستراتيجية التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعد استيفاء التحالف للملاحظات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق والذي عُقد منذ أسبوعين، وشارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشؤن الفنية وللترويج، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي الشركة في مصر.

وتم مناقشة الإطار العام للآلية التي سيتم على أساسها تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الاسواق السياحية المستهدفة.

وأكد فريق عمل الاستراتيجية على ضرورة إبراز المقصد المصري كمقصد نابض بالحياة جاذب لعدد كبير من السائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق وذلك من خلال تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن ومتنوع يتمتع ببنية سياحية قوية.
 
ومقومات منها شمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة قديمة متفردة وفن حديث وسينما ومسرح وحرف تراثية وأكلات مصرية تقليدية شهية وفعاليات رياضية وفنية وأثرية وثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي وإبراز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

كما أكد فريق العمل في نهاية الاجتماع، أنه سيتم تسليم الاستراتيجية بنسختها النهائية قبل نهاية شهر أغسطس.

وتعاقدت وزارة السياحة والآثار، مع التحالف الكندي الانجليزي المتخصص لاعداد استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري، وذلك في إطار حرص علي إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسلم التحالف المسودة الأولي للاستراتيجية قبل أسبوعين بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

وكانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف قد انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في الاجتماع.

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وزارة السياحة والاثار مصر الترويج السياحي التحالف الكندي الاثار

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