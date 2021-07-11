محافظ الإسماعيلية يحدد نقاط ذبح الأضاحي

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم تحديد 29 نقطة لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بالإضافة الي فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين، مع توقيع الكشف الطبي عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر، مؤكدًا أن جميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطرى، وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة وذلك لاستيعاب أية زيادة في إعداد الذبائح.



وقال بشارة، أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لاستكمال النواقص في المهمات والأدوات للمجازر، من بلنكات رفع اللحوم، وإضاءة كافية للعمل في فترات أول النهار، وأدوات النظافة والمطهرات، ووسائل رفع المخلفات والفرت، والمادة السرية الملونة، واستكمال إصلاح موازين الحيوانات الحية.



وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم تحديد شوادر بيع حيوانات الأضاحي الحية على أن يتم الإشراف عليها يوم الذبح فقط حيث يتم الكشف على الحيوان الحى والذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة وعددهم "5 نقاط ذبيح بحي أول، و12 نقطة ذبيح بحي ثان، و10 نقاط ذبيح بحي ثالث"، وتحت إشراف طبى كامل كما تم تحديد طبيب بيطري لكل نقطة ذبيح بالمحافظة.



وأوضح محافظ الإسماعيلية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المديريات الخدمية من مديرية التموين والصحة، والطب البيطري وهيئة الإسعاف ومرفق المياه وقطاع الكهرباء، وذلك خلال عيد الأضحى المبارك، كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور على منافذ ومحلات بيع اللحوم وجميع الثلاجات والأسواق بالمحافظة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

