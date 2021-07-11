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استشاري أسري تضع روشتة لكيفية التعامل مع طالب الثانوية العامة

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري العلاج الأسري وتعديل السلوك، إن طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد، وذلك بسبب كثافة المذاكرة التي تُفرض على الطالب من قبل الأسرة، وأن هذه الامتحانات تعتبر تحديد مصير، فكل طالب يشعر بضغوط كبيرة جدًا لأول مرة.

وأضافت "عبد الله"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن طالب الثانوية العامة يذاكر وهو متوتر، وذلك بسبب البيئة الخارجية التي توضع عليه، من الأسرة والمجتمع، ولذلك في هذه الفترة على كل أسرة وضع برنامج للطلاب للخروج من التوتر.

وتابعت: "كل طالب مر على الامتحانات أكثر من مرة، ولكن في الثانوية العامة تكون الامتحانات مختلفة"، مشيرة إلى أن كل أسرة عليها تهيئة البيئة للطلاب في الثانوية العامة، وأن يتم فصل أي خلال دون تدخل طالب الثانوية.

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مذكرة طالب الثانوية العامة الأسرة

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