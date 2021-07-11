Advertisements

الأمير وليام يوجه رسالة إلى منتخب إنجلترا قبل نهائي اليورو

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تمنى الأمير وليام التوفيق لمنتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في مواجهة نظيره الإيطالي في وقت لاحق من اليوم الأحد، وهي أهم مباراة يخوضها الفريق الإنجليزي منذ تتويجه بكأس العالم في 1966.

وجاءت تمنيات الأمير وليام وهو رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر رسالة مصورة على تويتر بعد تمنيات مماثلة من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والملكة إليزابيث الثانية.

وقال نجل ولي عهد بريطانيا: "كان أداء جماعياً مميزاً وكل عضو في الفريق أدى دوره، أتمنى لكم كل التوفيق، أنتم تقدمون الأفضل لإنجلترا ونحن ندعمكم، البلاد كلها تدعمكم لذا عليكم الفوز باللقب".

وفي النهائي ستسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم 1966.

وستقام المباراة في ملعب ويمبلي اللندني الشهير بحضور نحو 60 ألف مشجع.

أخبار تهمك

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتراجع عن ضم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

برشلونة بصدم كومان بسبب نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يضرب المقاصة برباعية في الدوري ويواصل التقدم للقمة

منذ 38 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ 6 دقائق

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في بيان رسمي.. تفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. إنجلترا تضرب شباك إيطاليا بالهدف الأول (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

06:54 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

04:58 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي