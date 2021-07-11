آراء 12 ألف سائح و50 مسؤولًا لرسم استراتيجية الترويج السياحي المصري

كشفت وزارة السياحة والآثار عن الوسائل التي استخدمها التحالف الكندي الإنجليزي المكلف بإعداد استراتيجية ترويجية سياحية لمصر خلال منذ بداية عام 2021، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.



وضمن الوسائل التي اتبعها التحالف لرفع الواقع السياحي المصري، كانت توزيع استمارات استبيان على أكثر من ١٢ ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين.



وشملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.



وتضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ وزير ومسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، وبعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.



وكانت وزارة السياحة والآثار قد تعاقدت، مع التحالف الكندي الإنجليزي المتخصص لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري، وذلك في إطار حرص علي إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.



وسلم التحالف المسودة الأولي للاستراتيجية قبل أسبوعين بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.