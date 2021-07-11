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بتكلفة 53 مليون جنيه.. تبطين وتأهيل 8 ترع في مدينة الأقصر

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر أعمال، عن التجهيز لتبطين عدد من الترع داخل نطاق المدينة، بتكلفة 53 مليون جنيه، ضمن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف، في أبريل الماضي، بجميع محافظات مصر، والذي يساهم في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفرًا في مياه الري بحوالي (٥) مليارات متر مكعب سنويًا.

وكشف رئيس مدينة الأقصر، خلال تفقده متابعة أعمال التجهيزات لتبطين الترع برفقة عبد الحميد الكيلانى مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، ومسؤولي هندسة ري الأقصر، عن أنه جاري تبطين (٨) ترع داخل نطاق المدينة بحوالي ٢٣.٦٠٠ كم بتكلفة مبدئية ٥٣ مليون جنيه.

وأوضح أن الترع المقرر تبطينها، " ترعة جنابية الكرنك الشرقية بطول ٤٤٠٠ م داخل حيز المدينة تبدأ من البياضية حتى المدامود بجوار كمين العماري، وترعة الكرنك الشرقية عند مدخل البحاروة بطول ٤٣٠٠ م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود، وترعة العالية المستجدة عند مدخل حي المطار بطول ٢١٠٠ م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود حتى الفرقة ١٥، وترعة فرع واحد الأقصر بطول ٢ كم مغطى تبدأ من بنزينة حماده أدم إلى شريط السكة الحديد أو شركة كيمو، وترعة جنابية الكرنك الغربية بطول ٢ كم تبدأ من طريق المطار حتى كوبري يسى، وترعة نجع الشيخ المنتهية بطول ٢٨٠٠ م تبدأ من مرور الأقصر حتى طريق المطار نجع حسونة عند مدخل العوابد أو السمانين، وترعة صغيرة مسقي بابور حرف (أ) بطول ١٥٠٠ م تبدأ من نجع حسونة حتى نجع الحوالات، وترعة صغيرة مسقي بابور حرف (ب د) بطول ٤٥٠٠ م تبدأ من نجع السمانين حتى بنزينة النيل.

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