الاتحاد الأوروبي يناقش أزمة سد النهضة غدًًا (فيديو)

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، تفاصيل زيارة سامح شكري، وزير الخارجية، إلى بلجيكا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن شكري التقي بوزراء خارجية إسرائيل ومالطة، وإستنونيا، مشيرا إلى أن وزير خارجية إستونيا، - الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي - حاليا أكد أن ملف سد النهضة سيكون على رأس اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا.



وتابع: "وزير خارجية استونيا أكد تنديد الاتحاد الأوروبي لأي خطوات أحادية الجانب بملف سد النهضة، وقال إن بلاده تعلم احتياج 110 ملايين مصري إلى مياه النيل"، متسائلا "هل يستطيع الاتحاد الأوروبي الضغط على إثيوبيا".



وتوقع يوسف صدور قرارات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد إثيوبيا بسبب إقليم تيجراي، يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن وزير خارجية مالطة أكد رغبة بلاده في استمرار الاستقرار في مصر.



وأشار إلى أنه من المقرر عقد وزير الخارجية لعدد من اللقاءات غدا، موضحا أن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإثيوبي استغرق ساعة.

