بعد تعافيه.. إعلامي يكشف مفاجأة عن إصابته بـ كورونا

كشف الإعلامي عمرو عبدالحميد، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، مشيرا إلى أنه كان في رحلة خارج مصر منذ 3 أسابيع، وعند عودته أجرى تحليل "بي سي آر" واكتشف أنه مصابا بفيروس كورونا.



وقال "عبدالحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن درجة الإصابة كانت متوسطة، منوها بأنه أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال 3 شهور، مشددا على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والسرعة في الحصول على اللقاح.



وأضاف الإعلامي عمرو عبدالحميد، "فيروس كورونا فيروس لعين، ولئيم.. وعلينا الحذر منه بشدة".

