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استمرار حبس متهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعصرة

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس شاب استدرج طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهتك عرضها داخل منزله بمنطقة المعصرة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من المواطن "س م عبدالبارى" مفاده قيام شاب يدعي "عبدالرحمن ج ع" يبلغ من العمر 16 عاما، بهتك عرض نجلته بعدما استدرجها إلى منزله.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وخرجت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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محكمة متهم فتاة حبس المعصرة

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