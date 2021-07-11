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مجدي عبدالغني يصدر بيانا حول مروجي الشائعات

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:14 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
الفجر الرياضي
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أصدر مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بيانا بشأن ما تم تداوله بخصوص دعاوى المواريث المقامة من بعض أقاربه وصدور أحكام بها من المحكمة الجزئية (جنح الدقى) وهى المطعون عليها ومتداولة حاليا أمام القضاء.

وجاء في البيان :-

-فأنه وبتاريخ الأربعاء الموافق 7/7/2021م صدر قرار من السيد المستشار الجليل/عصام بك الدالى (رئيس محكمة جنح مستأنف الدقى) بوقف جميع تلك الدعاوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستوريه مواد القانون الذى يقام بموجبه تلك الدعاوى.
-وأنه وإحترام لهذا القرار الصادر من المحكمة وأحتراما لحجية أحكام وقرارات قضاءنا المصرى الشامخ العريق فأنه لا يحق لأى ما كان الأدلاء برأيه الشخصى فى هذا الشأن حتى يقول القضاء كلمته الفاصلة كونه الوحيد صاحب الولاية فى أصدار كلمة الفصل النهائية والتى ستكون بمثابة عنوانا للحق والحقيقة. 
-كما أنه وفضلا عن ذلك فأنه بجلسة الخميس الموافق 31/12/2020م قضت المحكمة براءة الكابتن مجدى عبدالغني وعدم قبول الدعوى الجنائية في عدد 3 جنح جنائية جديدة مقيدة تحت أرقام (12273-  12275 - 122278) لسنة 2020 جنح الدقى والتى سبق أقامتها من ذات المدعون وذات الأشخاص عن ذات الموضوع. 
-وأخيرا فأنه ليس لأحد من مصلحة أو فائدة من دعاوى  التشهير والتشويه التى لن تعود على مروجيها الأ بما يستحقونه من خزى وخسران.

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