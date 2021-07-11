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رئيس "رياضة النواب" لمسئول وزارة التخطيط: لا تتدخل بعمل اللجنة ولا توجهها

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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انفعل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أحد مسئولي وزارة التخطيط، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، قائلًا: "لا تتدخل فى عمل اللجنة ولا توجهها".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، والدكتور اشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة والدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة.

وانتقد الدكتور محمود حسين، حديث الدكتور مصطفى عبدالمعين، مسئول الرياضة بوزارة التخطيط، بعدما قام الأخير بالحديث عن وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط، والشباب فيما يخص إعداد الموازنة، مطالبًا لجنة الشباب بالقيام ببعض الخطوات مما دفع رئيس اللجنة لمقاطعته وسحب الكلمة منه.

ووجه رئيس لجنة الشباب، كلامه لمسئول وزارة التخطيط، قائلًا: "خرجت عن سياق الحديث، تم منحك الكلمة للحديث عن دور وزاراتك ولكنك تطرقت لعمل اللجنة".

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الشباب الرياضة التخطيط

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