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ضبط ١٢ مركبة توك توك ورفع ٤٦ حالة إشغال بالجيزة

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد الميداني الدوري والمتابعة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات وإزالة كل ما يعيق ويتعدي علي الطريق العام.

وفي ذلك الإطار قام حي بولاق الدكرور بضبط والتحفظ على عدد ٢ تروسيكل ، ١٢ توكتوك ، سيارة تسير عكس الاتجاه وتعيق جركة المارة والسيارات وذلك خلال حملات تم شنها اليوم بمتابعه من السيد عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

كما قام مركز الواحات البحرية بشن حملة اشغالات مكبرة واسفرت عن ضبط 37 حالة اشغال وتعدي علي نهر الطريق العام شملت كراسي وترابيزات وخزانات مياه وخراطيم مياه كما تم تحصيل 9 حالات غرامات فورية وتم ايداع جميع المضبوطات بمخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية .

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حملة توك توك الجيزة اشغال

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