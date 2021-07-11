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برفقة أحمد عز.. محمد جمعة يشوق جمهوره لفيلم "الجريمة"

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شارك النجم محمد جمعةجمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"




وكانت الصورة من فيلمه الجديد "الجريمة" الذي يستعد لعرضه خلال الفترة القادمة، كان برفقة جمعة في الصورة النجم أحمد عز، علق جمعة على الصورة قائلاً:" فركش فيلم الجريمة الاستاذ شريف عرفة ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.



يشار إلى أن فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي و محمد جمعة وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.





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