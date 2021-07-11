وزارة الحج والعمرة تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة

وقفت وزارة الحج والعمرة على جاهزية مراكز استقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ بمكة المكرمة، والمحددة بأربعة مراكز (النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا “مواقف حجز السيارات)، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج.





وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة حددت ثلاث آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في المراكز المذكورة، تشمل الآلية الأولى من يصل منهم للمراكز بالحافلات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع شركات الحج، بحيث يتم التحقق من تصاريحهم وقراءة بطاقة “شعائر” الذكية، ثم يتم توجيههم بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم.





وبيّن أن الآلية الثانية تشمل الحجاج الواصلين إلى المراكز بحافلات نقل من شركات الحج، وتنهى إجراءات الاستقبال لهم في المركز، وتوجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمصرحة لدي الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما خصصت الآلية الثالثة لمن يصل لمراكز الاستقبال بشكل فردي من خلال السيارات الخاصة، ويتم إنهاء إجراءاتهم، ثم تسلم الأمتعة إلى الشركة، ويتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمرخصة لأداء طواف القدوم، ويتم نقل الأمتعة من قبل الشركة للمخيم.





وفيما يخص حجاج أهالي مكة المكرمة الذين لن يؤدوا طواف القدوم، فيصلون في مواعيدهم إلى مراكز الاستقبال أو مراكز التجمع المخصصة من قبل شركات الحج، ثم يتم نقلهم بأمتعتهم مباشرة إلى مشعر منى مباشرة في مسارات محددة.





ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيُبلغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقًا، كما جرى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًا، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مسارًا في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.



