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عاجل.. أحمال الكهرباء تصل لأعلي مستوياتها على الإطلاق دون انقطاع

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:01 م
احمال الكهرباء
احمال الكهرباء
محمد عصام
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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أحمال التغذية الكهربائية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأحد، خلال الذروة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، وسط تلبية جميع احتياجات المستهلكين ودون انقطاع في التيار الكهربائي.

 

 

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية وصلت اليوم إلى معدلات غير مسبوقة 32100 ميجاوات مع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين، ورغم تلك المستويات القياسية إلا أننا استطعنا تلبية جميعها وسط عدم حدوث اي مشكلات او اضطررنا لانقطاع التيار لتخفيف الأحمال".

 

وأضاف، نستطيع تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية إذا تجاوزت هذه المستويات القياسية أيضا، بما لدينا من  كميات متاحة  على الشبكة الكهربائية تصل إلى 45900 ميجاوات،  واحتياطات  تبلغ 13450 ميجاوات.


 

وكانت مصر تشهد خلال فترة الصيف قبل عام 2014، انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي مع زيادة معدلات الاستهلاك، وسط ضعف في الشبكة الكهربائية لتلبيتها.

 

وقال " حمزة" لـ" الفجر"،" التطوير الذي حدث في إنتاج الكهرباء،  وشبكات النقل والتوزيع.. جعلنا نتحمل تلك الأعباء الكهربائية الزائدة دون ان يشعر المواطن بأي تأثير".

 

ونفذت  وزارة الكهرباء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة تطوير شاملة لقطاع الكهرباء،  بإنشاء 3 محطات كهربائية بالتعاون مع شركة سيمنز  بقدرات 14 ألفا و400 ميجا وات، كما اتجهت لأول مرة للاعتماد على مصادر الطاقة الغير متجددة في توليد الكهرباء لتصل نسبة مساهمتها إلى 20% من إجمالي حجم الطاقات المولدة.

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