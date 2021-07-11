هدم عقار يمثل خطورة على المواطنين بحي باب الشعرية

ترأست سمية إبراهيم، رئيس حي باب الشعرية، حملة تمكنت خلالها من إغلاق ورشة في ٣٣ علوة فارس، وتم التشميع للإدارة بدون ترخيص، كما تمكنت الحملة، من إيقاف أعمال بناء وتعديل داخل محل، وتم مصادرة جميع المواد، لعدم الحصول على ترخيص من الحي.



جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبته.



في سياق متصل، تابعت رئيسة حي باب الشعرية، تنفيذ قرار هدم للخطورة الداهمة في ٣٥ حارة الفراخة، حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، في هذا الشأن.

