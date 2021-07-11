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هدم عقار يمثل خطورة على المواطنين بحي باب الشعرية
الأحد 11/يوليو/2021 - 09:24 م
إسماعيل منطاوي
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ترأست سمية إبراهيم، رئيس حي باب الشعرية، حملة تمكنت خلالها من إغلاق ورشة في ٣٣ علوة فارس، وتم التشميع للإدارة بدون ترخيص، كما تمكنت الحملة، من إيقاف أعمال بناء وتعديل داخل محل، وتم مصادرة جميع المواد، لعدم الحصول على ترخيص من الحي.
جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبته.
في سياق متصل، تابعت رئيسة حي باب الشعرية، تنفيذ قرار هدم للخطورة الداهمة في ٣٥ حارة الفراخة، حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، في هذا الشأن.
جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبته.
في سياق متصل، تابعت رئيسة حي باب الشعرية، تنفيذ قرار هدم للخطورة الداهمة في ٣٥ حارة الفراخة، حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، في هذا الشأن.
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